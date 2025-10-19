Troupes théâtrales du Val de Vire > Les trois coups Couvains
Couvains Manche
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
La troupe de Saint-Fromond débarque !
Mystère sur la pièce ? Oui, suspense garanti. Mais leurs dates de représentation sont déjà prêtes à bondir sur vos agendas !
Alors préparez vos rires, vos applaudissements et vos yeux grands ouverts ! Cette saison, St-Fromond promet de faire des étincelles !
Rendez-vous à Saint Fromond le 06, 07 et 08 mars prochain !
Rendez-vous à la Meauffe le 14 mars prochain !
Rendez-vous à Couvains le 28 et 29 mars prochain !
Renseignements et réservations au 06 32 04 67 22. .
Couvains 50680 Manche Normandie +33 6 32 04 67 22
