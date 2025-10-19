Troupes théâtrales du Val de Vire > Tohu Bohu Au commissariat ! Précorbin Saint-Jean-d’Elle

Troupes théâtrales du Val de Vire > Tohu Bohu Au commissariat !

Précorbin 2 Rue de l'Église Saint-Jean-d'Elle

2026-04-05 15:00:00

2026-04-05

2026-04-05

Dans le tumulte d’un commissariat de police débordé, les dépôts de plaintes et arrestations improbables se succèdent. Au milieu de ce ballet burlesque, une affaire sérieuse émerge avec des cambriolages en série dans une résidence de standing… .

Rendez-vous au Virage à Précorbin !

Réservations sur helloasso. .

