Troupes théâtrales du Val de Vire > Un toit pour toi ! Hébécrevon Thèreval

Troupes théâtrales du Val de Vire > Un toit pour toi !
Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval Manche
Tarif : – –
Date : dimanche 25 janvier 2026
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Que peuvent avoir en commun trois SDF, un malade de la propreté, deux simples d’esprit, une prostituée, une femme enceinte et une jeune fille un peu marginale ? A première vue, pas grand-chose si ce n’est le fait qu’ils se retrouvent tous un soir de tempête à l’association Un toit pour toi . Daniela, bénévole à l’association, aidée de sa voisine un peu encombrante, va vivre une soirée bien mouvementée avec tous ces résidents d’un soir. La nuit risque d’être longue et pleine de surprises…
Rendez-vous à la salle Le Triangle d’Hébécrevon !
Réservations sur helloasso .
Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 88 09 94 72
