Troupes théâtrales du Val de Vire > Un toit pour toi ! Hébécrevon Thèreval

Troupes théâtrales du Val de Vire > Un toit pour toi !

Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30

Que peuvent avoir en commun trois SDF, un malade de la propreté, deux simples d’esprit, une prostituée, une femme enceinte et une jeune fille un peu marginale ? A première vue, pas grand-chose si ce n’est le fait qu’ils se retrouvent tous un soir de tempête à l’association Un toit pour toi . Daniela, bénévole à l’association, aidée de sa voisine un peu encombrante, va vivre une soirée bien mouvementée avec tous ces résidents d’un soir. La nuit risque d’être longue et pleine de surprises…

Rendez-vous à la salle Le Triangle d’Hébécrevon !

Réservations sur helloasso .

Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 88 09 94 72

L’événement Troupes théâtrales du Val de Vire > Un toit pour toi ! Thèreval a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô