Troupes théâtrales du Val de Vire > Vendredi 13 ! Domjean

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Madame est arrivée seule, effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle pour savoir si son mari fait partie ou non des survivants, le couple quant à lui apprend une super nouvelle. Le mot d’ordre est dès lors cache ta joie … Nombreux rebondissements à prévoir au cours de cette soirée mouvementée.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Domjean !

Réservations sur helloasso. .

10 Rue de Bouttemont Domjean 50420 Manche Normandie +33 7 80 58 04 67

