Trouvailles ! 10 ans d’acquisitions remarquables à la bibliothèque Marguerite Durand Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris

Ce sont près de 1500 documents patrimoniaux — correspondances, manuscrits, photographies anciennes ou contemporaines, affiches, livres d’artistes et bien

d’autres encore — qui ont été acquis au fil des dix dernières années, auprès de

libraires spécialisés, lors de salons ou en salles de vente, mais aussi auprès

des photographes ou artistes.

Cette présentation en propose une sélection, fruit d’un

choix délicat et forcément injuste, tant chacun d’eux possède un intérêt

artistique ou documentaire.

Portraits signés par les plus grandes photographes, manuscrits inédits, pamphlets du 17e siècle, documents poignants, drôles ou énervants témoignant de la place des femmes dans l’histoire… Brigitte Scarron, directrice adjointe de la bibliothèque et responsable des acquisitions patrimoniales depuis 10 ans, nous partage ses meilleures trouvailles !

Du mardi 28 octobre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827677 bmd@paris.fr