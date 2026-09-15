Trouvailles #3 chemin de la Verrerie Arles
samedi 19 septembre 2026 · chemin de la Verrerie · Arles
Informations pratiques
Arles
Trouvailles #3
Samedi 19 septembre 2026 de 17h à 22h. chemin de la Verrerie Jardins de La Verrerie Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Retrouvons le programme de la dernière date des Trouvailles 2026 :
Le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
LES ATELIERS • 17H-18H30
THÉÂTRE D’OMBRES
Initions-nous au théâtre d’ombres traditionnel javanais et créons notre propre silhouette en jouant avec le découpage et les motifs, avec Simona Acerbi, artiste-marionnettiste
AU PAYS DES ABEILLES
Découvrons le monde de l’apiculture avec une visite au rucher (en combinaison protectrice), avec Sylvie Dauvergue, apicultrice
(RE)ÉCRIRE LA VERRERIE
Laissons libre cours à notre imagination en rédigeant de petites histoires autour de la grande Histoire de ce monument historique emblématique d’Arles, avec Sylvie Hernandez de l’Affabuloire
ARTS ÉNERGÉTIQUES CHINOIS
Découvrons le Qi Gong, où l’énergie du vivant s’exprime dans la posture, le souffle et l’intention pour nourrir l’être, avec David Lombardo de l’école Yuan Shen
LA SOIRÉE TROUVAILLES • 20H-22H
CONCERT – MR PARALLÈLE • MUSIQUES DU MONDE
Embarquez pour un voyage musical aux quatre coins du monde avec Monsieur Parallèle et son quatuor, entre chanson française, poésie, rythmes d’ailleurs et mélodies sensibles. Une soirée pour se laisser porter par les paysages sonores et les passerelles entre les cultures.
LA GUINGUETTE :
La guinguette nous proposera des tapas aux saveurs du monde, des infusions fraîches aux plantes du jardin et des bières artisanales locales. De quoi faire voyager les papilles et profiter pleinement des animations de la soirée ! .
chemin de la Verrerie Jardins de La Verrerie Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’événement Trouvailles #3 Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles
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