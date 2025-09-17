Trouve ta solution formation Parthenay

Trouve ta solution formation Parthenay mercredi 17 septembre 2025.

Trouve ta solution formation

13 Boulevard Edgar Quinet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

La Maison de l’Emploi de Parthenay propose un après-midi ouvert à tous pour une aide à la formation et à l’orientation. L’occasion de découvrir les dernières places disponibles en formation ou en apprentissage et d’obtenir des informations sur les financements et les aides possibles.

Cette action est cofinancée par le Fond Social Européen, la Région Nouvelle-Aquitaine et les collectivités locales. .

13 Boulevard Edgar Quinet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 23 46

English : Trouve ta solution formation

German : Trouve ta solution formation

Italiano :

Espanol : Trouve ta solution formation

L’événement Trouve ta solution formation Parthenay a été mis à jour le 2025-08-26 par CC Parthenay Gâtine