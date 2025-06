Trouver les égards Jardin des Plantes Nantes 11 juillet 2025 08:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-11 08:30 – 21:30

Gratuit : oui Sans réservation. Billets distribués à partir de 17h. Tout public

Pour l’édition 2024, Le Voyage à Nantes avait confié à Maison Pelletier Ferruel la création de bijoux signalant une trentaine d’arbres remarquables, choisis avec la Direction Nature & Jardins de la Ville de Nantes. Présents le long de la ligne verte et dans le vignoble, ces bijoux attiraient l’attention et invitaient à redécouvrir ces arbres, témoins des histoires de nos territoires. Inspirés des arts populaires et décoratifs, ces bijoux précieux, uniques et colorés allient tradition du geste et création contemporaine. Dissimulés dans les feuillages, ces objets d’ornement prennent la forme de bracelets, pendentifs ou grigris. Inspirés par la nature, ils évoquent de légères excroissances, des créatures ou des organismes vivants en symbiose avec leur hôte. En 2025, les bijoux trouvent un nouvel écrin, au cœur du Jardin des plantes de Nantes, sur les hauteurs de la montagne, un secteur accueillant une grande diversité de conifères et offrant un point de vue privilégié sur l’ensemble du jardin. Ce déplacement recentre le projet : les créations entrent en résonance avec l’histoire et la richesse botanique du site. Pensée en dialogue avec l’espace, cette nouvelle mise en scène intègre les bijoux à un microcosme singulier. Nichés dans les branches ou suspendus au-dessus d’un sentier, ils se glissent dans le paysage et invitent à une exploration sensible.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/oeuvres/trouver-les-egards-2025/