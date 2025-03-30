Trouver un stage d’observation dans le domaine de l’architecture Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille

Trouver un stage d’observation dans le domaine de l’architecture Mercredi 31 décembre 2025, 23h30 Maison de l’architecture et de la ville PACA Bouches-du-Rhône

Vous cherchez un stage d’observation pour découvrir les métiers de l’architecture? Voici quelques pistes (non exhaustif) :

– Consulter le site https://stagedeseconde.1jeune1solution.gouv.fr/

– identifier tous les métiers du domaine de l’architecture, sur le site de l’onisep notamment (car il n’y pas uniqument le métier d’architecte qui traite d’architecture !!!) ; pensez aux champs de l’urbanisme, l’anémagement, le paysage, la construction / BTP, le design, l’architecture d’intérieure, etc.

– Annuaire des architectes sur le site de l’Ordre des architectes ici (par exemple : recherche à partir de votre code postal pour trouver un architete près de chez vous)

– consulter/déposer une annonce sur le site de l’Ordre des architectes ici

– consulter le site www.architectes-pour-tous.fr pour identifier des architectes dont le travail vous interresse

– Consultez les panneaux de chantier de travaux près de chez vous, pour identifier les architectes en charge (puis trouver leurs coordonnées sur l’annuaire de l’Ordre des architectes – voir plus haut)

– Solliciter les institutions : les services en charge de la maîtrise d’oeuvre de collectivité ou grosses entreprises, les CAUE, les ENSA, les Compagnons du Devoir, etc.

– etc.

Evidemment, nous invitons tous les jeunes interessés par l’architecture à suivre le programme d’activité de la MAV PACA ! Cette dernière étant une association culturelle, son activité au quotidien ne permettra pas de faire décourvrir les métiers de l’architecture. Aussi, nous vous invitons à contacter d’autres structures que la MAV PACA pour vos recherches de stages.

