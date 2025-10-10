Trouvez l’harmonie : une pause bien-être pour le corps et l’esprit Club seniors Port-Royal Paris

Trouvez l’harmonie : une pause bien-être pour le corps et l’esprit Club seniors Port-Royal Paris vendredi 10 octobre 2025.

Cet atelier de bien-être propose une expérience douce où chacun peut prendre le temps de se recentrer. À travers des exercices de respiration, de détente corporelle et de relaxation guidée, vous apprendrez à :

Apaiser le stress et libérer les tensions du quotidien.

Retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit.

Cultiver une énergie positive pour améliorer votre qualité de vie.

Accessible à tous, ce moment de pause invite à ralentir le rythme et à s’accorder un espace de calme, dans une ambiance bienveillante et apaisante.

Offrez-vous une parenthèse de sérénité grâce à des techniques simples et accessibles de relaxation. Un moment privilégié pour relâcher les tensions, retrouver l’équilibre et renouer avec votre énergie intérieure.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscriptions auprès

du club Port-Royal.

Tél. 01 43 29 53 45

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Port-Royal 88 ter, boulevard de Port-Royal 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris