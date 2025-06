Trouvez votre mission dans le paysagisme, l’agriculture ou les TP avec Agri Interim 35 Agence RENNES NORD Rennes 2 juillet 2025

Trouvez votre mission dans le paysagisme, l’agriculture ou les TP avec Agri Interim 35 Agence RENNES NORD Rennes Mercredi 2 juillet, 09h15 Ille-et-Vilaine

les chargés de recrutement d’AGRI INTERIM , Agence d’emploi spécialisée dans l’agriculture, le paysagisme, les travaux publics, les transports, l’aquaculture viennent à votre rencontre pour vous proposer leurs missions du moment. Venez les rencontrer et échanger avec eux sur ces opportunités et votre recherche ! Leurs besoins du moment :-Paysagiste entretien / agent espaces verts : (tonte taille, débroussaillage, désherbage …). Savoir reconnaitre végétaux utiliser le matériel. Débutants acceptés.-Paysagiste création : 1ere exp. demandée (stage/alternance/contrat)-Ouvrier agricole et chauffeur agricole : 1ere exp. demandée (stage/alternance/contrat)-Manœuvre TP : avec ou sans expérience-Chauffeurs PL/SPL expérience en TP ou dans le domaine agricole pour de la Benne céréalière-Conducteur d’engins TP : tracteur remorque , pelle, chargeuse avec CACES pour des chantiers TP et Carrières. 1ere exp. demandée-Manutentionnaires secteur BTP et agricolePermis B necessaire

Venez les rencontrer entre 9h15 et 10h30.Ils vous recevront tout au long de la matinée. N’oubliez pas votre CV !

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine