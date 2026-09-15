Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale » Salon des Gouverneurs Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale »

Salon des Gouverneurs Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:30:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Vendredi 20 novembre, de 19 h 30 à 21 h, « L’expérience théâtrale », texte de Laurent Ruquier avec François Berléand et Max Boublil, au Salon des Gouverneurs du Casino Barrière de Trouville. Tarifs : 24 €/12 €.

Le vendredi 20 novembre, le Salon des Gouverneurs du Casino Barrière de Trouville accueille un nouveau rendez-vous de « Trouville sur Planches » avec « L’expérience théâtrale », un texte de Laurent Ruquier interprété par François Berléand et Max Boublil, mis en scène par Anne Bouvier. De 19 h 30 à 21 h, le public est invité à découvrir cette pièce qui réunit deux comédiens de générations différentes, avant tout pour rire et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.

Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène, dans les coulisses, dans la salle ? Superstitions, règles, rivalités, anecdotes et petits secrets du métier seront révélés, autant de prétextes pour s’en amuser tous ensemble.

Une expérience théâtrale devenue un vrai moment de bonheur, signé Laurent Ruquier.

Infos pratiques :

Date : vendredi 20 novembre

Horaires : 19 h 30 – 21 h

Lieu : Salon des Gouverneurs, Casino Barrière de Trouville

Texte : Laurent Ruquier

Avec : François Berléand, Max Boublil

Mise en scène : Anne Bouvier, assistée de Lou Monnet

Tarifs : 24 € (plein tarif), 12 € (tarif réduit — résidents trouvillais, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Réservation : à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne (https://boutique.trouvillesurmer.org/) .

Salon des Gouverneurs Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale »

Friday 20 November, from 7.30 pm to 9 pm, ‘L’expérience théâtrale’, written by Laurent Ruquier and starring François Berléand and Max Boublil, at the Salon des Gouverneurs in the Casino Barrière, Trouville. Prices: €24 / €12.

L’événement Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale » Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville