Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale » Salon des Gouverneurs Trouville-sur-Mer
vendredi 20 novembre 2026 · Salon des Gouverneurs · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale »
Salon des Gouverneurs Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:30:00
fin : 2026-11-20 21:00:00
Date(s) :
2026-11-20
Vendredi 20 novembre, de 19 h 30 à 21 h, « L’expérience théâtrale », texte de Laurent Ruquier avec François Berléand et Max Boublil, au Salon des Gouverneurs du Casino Barrière de Trouville. Tarifs : 24 €/12 €.
Le vendredi 20 novembre, le Salon des Gouverneurs du Casino Barrière de Trouville accueille un nouveau rendez-vous de « Trouville sur Planches » avec « L’expérience théâtrale », un texte de Laurent Ruquier interprété par François Berléand et Max Boublil, mis en scène par Anne Bouvier. De 19 h 30 à 21 h, le public est invité à découvrir cette pièce qui réunit deux comédiens de générations différentes, avant tout pour rire et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.
Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène, dans les coulisses, dans la salle ? Superstitions, règles, rivalités, anecdotes et petits secrets du métier seront révélés, autant de prétextes pour s’en amuser tous ensemble.
Une expérience théâtrale devenue un vrai moment de bonheur, signé Laurent Ruquier.
Infos pratiques :
Date : vendredi 20 novembre
Horaires : 19 h 30 – 21 h
Lieu : Salon des Gouverneurs, Casino Barrière de Trouville
Texte : Laurent Ruquier
Avec : François Berléand, Max Boublil
Mise en scène : Anne Bouvier, assistée de Lou Monnet
Tarifs : 24 € (plein tarif), 12 € (tarif réduit — résidents trouvillais, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)
Réservation : à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne (https://boutique.trouvillesurmer.org/) .
Salon des Gouverneurs Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale »
Friday 20 November, from 7.30 pm to 9 pm, ‘L’expérience théâtrale’, written by Laurent Ruquier and starring François Berléand and Max Boublil, at the Salon des Gouverneurs in the Casino Barrière, Trouville. Prices: €24 / €12.
L’événement Trouville sur Planches — « L’expérience théâtrale » Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Nettoyage de la plage dans le cadre de l’opération Rivage Propre Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 15 septembre 2026
- Tournoi de pétanque 1er challenge des commerçants de Trouville Terrain à l’entrée de la plage Trouville-sur-Mer 17 septembre 2026
- 11e Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer — L’Europe sera-t-elle puissance ? Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer 18 septembre 2026
- Les Cures Marines – World Wellness Weekend 2026 Spa The Purist – Les Cures Marines Trouville-sur-Mer 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine – Les jardins du château d’Aguesseau Rue d’Aguesseau Trouville-sur-Mer 19 septembre 2026