Trova Soleada en concert samedi 6 décembre au Fil Hémon Fil-hémon Rennes Samedi 6 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Un concert ensoleillé aux couleurs hispaniques avec le duo Trova Soleada, suivi d’une auberge espagnole, samedi 6 décembre 2025 à 19h au 26 rue Louis Hémon.

Nous avons le plaisir de vous inviter à un concert ensoleillé aux couleurs hispaniques avec le

duo **Trova Soleada**, **samedi 6 décembre 2025 à 19h** au 26 rue Louis Hémon.

Pensez à vous inscrire sur le lien framadate ci-dessous

-> Formule Auberge Espagnole : chacun amène un plat salé ou sucré ou une boisson à partager ;

->19h : concert, puis repas partagé à partir de 20h ;

-> Spectacle prix libre au chapeau, à partir de 5 € ;

-> S’inscrire et réserver en complétant ce lien ci-dessous :

**[https://framadate.org/amWtlgBiAmYjKGIk](https://framadate.org/amWtlgBiAmYjKGIk)**

Au plaisir de vous retrouver.

_____________________________________

Trova Soleada vous emmène en voyage musical au cœur de l’Espagne et de l’Amérique latine ! Ce duo rennais composé de Benoît Ange et Jorge Rodríguez vous propose une belle soirée avec leurs reprises de chansons hispaniques festives et poétiques !

De Víctor Jara à Paco Ibáñez, en passant par Joan Manuel Serrat et les grands classiques comme « La Bamba » ou « Porque te vas », découvrez un répertoire authentique parfois revisité en version bilingue français-espagnol, accompagné de leurs propres compositions !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T22:00:00.000+01:00

https://framadate.org/amWtlgBiAmYjKGIk filhemon2020@gmail.com

Fil-hémon 26 rue Louis hémon, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine