Troyes Chante Concert Agnès Bihl

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Le moment de mettre à plat les chansons écrites et composées depuis la fin des années 1990 pour cette artiste sans fioritures. 25 ans de la vie d’une femme, le nouvel opus de l’artiste, propose de revisiter quelques titres de son répertoire dans le plus simple appareil, celui d’un piano, et de sa voix, naturellement. Quoi de plus logique que de procéder ainsi pour celle qui a débuté sa carrière au Limonaire à Paris, antre de la chanson nue, où les émotions s’élèvent sans artifices aucun. C’est dans ce haut lieu musical qu’Agnès Bihl étrennait ses premières chansons en formule piano-voix. Un peu plus de 25 ans plus tard et de nombreux titres plébiscités par la critique et le public, Agnès Bihl a décidé de revenir à ses premières amours. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Troyes Chante Concert Agnès Bihl Troyes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne