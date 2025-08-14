Troyes Chante Concert Autour de Renaud Troyes

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

2026-01-23

Un hommage festif et complice à Renaud avec des musiciens passionnés. C’est grâce à Renaud que Frédéric Bobin à la guitare et François Gaillard à l’accordéon se sont lancés sur scène. Alors, c’était une évidence qu’un jour, ils rendent hommage ensemble à leur idole ! Leur spectacle Envoyés spécials chez Renaud est un vrai moment de complicité et de partage autour des chansons du chanteur au bandana. Pour que la fête soit encore plus belle, ils ont invité 8 chanteurs et chanteuses de Troyes à les rejoindre. Ensemble, ils vont vous embarquer avec 30 chansons de Renaud lors de l’ouverture du festival Bulle de Chansons, dans une ambiance chaleureuse et festive.



Au programme piano, accordéon, clarinette et guitares

Avec Frédéric Bobin, François Gaillard, Clémence Carbonaro, Lucile Hazouard, Magali Lucie, Stéphane Bourson, M. Hibou, Chris Lune, François Rousseau et Zeppo .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

