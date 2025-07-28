Troyes Chante Concert Jérémie Bossone Troyes

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

C’est un cri poétique aux inspirations baudelairiennes où se croisent le chant de Mano Solo, les univers de Jacques Brel ou de Gérard Manset. Jérémie Bossone cultive la passion du chant et de l’interprétation. Sa voix atypique, son goût viscéral pour les histoires, la flamboyance de ses musiques, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de les incarner sur scène, tout cela fait de Jérémie Bossone un ovni dans le paysage de la chanson française. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

