Troyes Chante Concert Lise Martin Troyes

Troyes Chante Concert Lise Martin

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Les chansons qu’elle écrit et compose naissent là où la chanson à texte rencontre la musique folk, et de ce mariage naît un style musical à la fois original et familier où l’on devine tour à tour les influences de Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen. A travers les chansons de son spectacle “Persona”, mot latin qui désignait le masque de l’acteur du théâtre antique au travers duquel (per) passe le son (sona), Lise, accompagnée à la guitare par Simon Chouf, interroge la partie visible et audible du rôle que chacun joue pour trouver sa place dans ce monde, explorant les fêlures, les espoirs, les engagements et les joies de différents moments de la vie. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

