Troyes Chante Concert Pascal Mary Troyes

Troyes Chante Concert Pascal Mary

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Drôle, poignant, provoquant ou grinçant, accompagné par Martin Le Ray au piano, de la détresse à l’enchantement de vivre, il ose tout sans malveillance et l’on en sort nourri, apaisé et heureux.



Avec Pascal Mary, on alterne rires et larmes, provocation et douceur, au rythme d’un répertoire impressionnant !



Dans ses morceaux piano-vois au swing sautillant, il allie, haut la main, tradition d’une chanson à texte héritée des grandes années cabaret, poésie, humour et goût du jour, notamment dans les thèmes qui y sont abordés. Pascal Mary se montre aussi tendre qu’osé, pour notre plus grand plaisir. Rafraichissant à souhait. (Télérama) .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

