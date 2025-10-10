Troyes Chante Concert Romain Didier Troyes
Troyes Chante Concert Romain Didier Troyes vendredi 10 octobre 2025.
Troyes Chante Concert Romain Didier
Théâtre Le Quai Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Ce Souviens-moi sur scène, c’est l’occasion pour les nouvelles chansons de venir saluer les anciennes, et pour son piano tout noir d’accueillir l’univers sonore de Thierry Garcia aux guitares.
Au-delà de sa musique qui le distingue entre tous, ses nouveaux textes expriment une nostalgie qui nous traverse et une interrogation humaniste et humoristique sur le monde complexe qui nous entoure. Ces nouvelles chansons côtoient un bel échantillon de son parcours d’auteur-compositeur et des rencontres marquantes comme celle d’Allain Leprest.
Que la ligne est ténue entre l’ombre et la scène
Entre cour et jardin, entre l’aube et la nuit
Chacun de son côté, nos blessures sont les mêmes
Quand je parle de moi, c’est de vous qu’il s’agit
Romain Didier .
Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Troyes Chante Concert Romain Didier Troyes a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne