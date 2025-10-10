Troyes Chante Concert Romain Didier Troyes

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Début : 2025-10-10 20:00:00

Ce Souviens-moi sur scène, c’est l’occasion pour les nouvelles chansons de venir saluer les anciennes, et pour son piano tout noir d’accueillir l’univers sonore de Thierry Garcia aux guitares.



Au-delà de sa musique qui le distingue entre tous, ses nouveaux textes expriment une nostalgie qui nous traverse et une interrogation humaniste et humoristique sur le monde complexe qui nous entoure. Ces nouvelles chansons côtoient un bel échantillon de son parcours d’auteur-compositeur et des rencontres marquantes comme celle d’Allain Leprest.



Que la ligne est ténue entre l’ombre et la scène

Entre cour et jardin, entre l’aube et la nuit

Chacun de son côté, nos blessures sont les mêmes

Quand je parle de moi, c’est de vous qu’il s’agit

Romain Didier .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

