Troyes Chante Concert Simon Chouf Troyes samedi 6 décembre 2025.
Théâtre Le Quai Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
S’il vient vient du rock, c’est avec ses seules cordes qu’il vient nous rendre visite,. La force des textes, la beauté des mélodies sont magnifiées par ces interprétations à découvrir, maintenant qu’il s’est posé, derrière sa guitare. .
Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org
