Troyes Chante Concert Simon Chouf Troyes

Troyes Chante Concert Simon Chouf Troyes samedi 6 décembre 2025.

Troyes Chante Concert Simon Chouf

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-06

S’il vient vient du rock, c’est avec ses seules cordes qu’il vient nous rendre visite,. La force des textes, la beauté des mélodies sont magnifiées par ces interprétations à découvrir, maintenant qu’il s’est posé, derrière sa guitare. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Troyes Chante Concert Simon Chouf Troyes a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne