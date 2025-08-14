Troyes Chante Concert Yorick Vinesse Troyes

Troyes Chante Concert Yorick Vinesse Troyes samedi 24 janvier 2026.

Troyes Chante Concert Yorick Vinesse

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Yorick Vinesse présente son tour de chant. De la chanson parfois drôle mais pas que, composée de sauts dans l’enfance, de regards vers la vieillesse. D’un instrument à l’autre, il nous plonge dans des évocations riches d’images, plantant un décor familier aux airs d’universel.



S’il a obtenu le prix du jury, en plus du prix de la composition, au tremplin d’Initiatives chansons, ce n’est pas un hasard… Il embarque dès les premières notes, sa voix chaude nous porte et, que ce soit au piano ou à la guitare, on est sous le charme de ce talent pur.



On sera très fiers, dans quelques années, de se rappeler qu’un de ses premiers concerts, c’était à Troyes. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org

