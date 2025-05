Troyes V-Twins DAYS – Troyes, 6 juin 2025 07:00, Troyes.

Aube

Troyes V-Twins DAYS Centre-Ville Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Pendant 3 jours, profitez d’un programme 100% passion et sensations :

> Concerts à l’Espace Argence vendredi 6 et samedi 7 juin (rdv sur la billetterie de la Maison du Boulanger pour réserver vos places)

> Concerts gratuits en centre-ville de Troyes pour faire vibrer les rues !

> Animations festives pour petits et grands,

> Exposition de motos.



Une ambiance conviviale et inoubliable ! .

Centre-Ville

Troyes 10000 Aube Grand Est troyes.vtwinsdays@gmail.com

