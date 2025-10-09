Truck Soliha. Le Teich

Truck Soliha. Le Teich jeudi 9 octobre 2025.

Place du Souvenir Le Teich Gironde

Dans le cadre de Ma semaine Bleue , une journée conviviale s’ouvrira sur la place du Souvenir avec un stand café du CCAS et la présence du Truck Soliha.

Le truck SOLIHA est un véhicule aménagé 100% adapté qui se déplace, à votre rencontre, pour vous présenter du mobilier et des aides techniques… qui vous simplifieront la vie au quotidien et amélioreront votre confort.

Les équipes SOLIHA sont là pour vous conseiller pour vos projets de travaux d’adaptation ou de rénovation énergétique et vous informer sur les aides financières disponibles.

Entrée libre.

Tout public. .

