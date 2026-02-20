Truffade | Chalet de la Source Chalet de la source Prades

Truffade | Chalet de la Source

Chalet de la source 925 Rte des Sources Prades Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 11:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Repas truffade au Chalet de la source à partir de 11h30.

Chalet de la source 925 Rte des Sources Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 77 70 chaletdelasource43@hotmail.com

English :

Truffle meal at the Chalet de la Source from 11:30 am.

L’événement Truffade | Chalet de la Source Prades a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier