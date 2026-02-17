Truffades | St-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac

Truffades | St-Georges-d’Aurac

Salle des fêtes Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Truffades organisée par l’APE St-Georges-d’Aurac & Chavaniac-Lafayette à la salle des fêtes de St-Georges-d’Aurac. Réservation avant le 24/02/2026.

Salle des fêtes Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 40 48 19

English :

Truffades organized by APE St-Georges-d’Aurac & Chavaniac-Lafayette at St-Georges-d’Aurac village hall. Reservations by 24/02/2026.

