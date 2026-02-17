Truffades | St-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac
samedi 7 mars 2026.
Truffades | St-Georges-d’Aurac
Salle des fêtes Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Truffades organisée par l’APE St-Georges-d’Aurac & Chavaniac-Lafayette à la salle des fêtes de St-Georges-d’Aurac. Réservation avant le 24/02/2026.
Salle des fêtes Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 40 48 19
English :
Truffades organized by APE St-Georges-d’Aurac & Chavaniac-Lafayette at St-Georges-d’Aurac village hall. Reservations by 24/02/2026.
L’événement Truffades | St-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2026-02-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier