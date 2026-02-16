Truffe Émotion Aromathérapie aux Truffes Noires de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Truffe Émotion Aromathérapie aux Truffes Noires de Montcuq

121 chemin de Gounille Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 63.9 – 63.9 – EUR

Général

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

2026-03-06

Quand la truffe noire du Périgord éveille les sens et le coeur !

Une expérience olfactive et gourmande où la truffe fraîche devient une source d'émotions pures et de bien être.

Quand la truffe noire du Périgord éveille les sens et le coeur !

Une expérience olfactive et gourmande où la truffe fraîche devient une source d’émotions pures et de bien être. Il existe des parfums qui nous touchent, des saveurs qui nous transportent, et des moments qui nous relient à l’essentiel. La truffe noire melanosporum, avec ses arômes profonds et ses notes envoûtantes, est bien plus qu’un simple ingrédient c’est une expérience sensorielle qui réveille les émotions et apaise l’esprit. Avec Truffe Émotion, nous avons imaginé une expérience unique où la truffe fraîche, déshydratée sous vos yeux, libère ses effluves pour créer une thérapie naturelle des sens aidée par la méditation guidée qui vous mettra en condition, chaque inspiration devient un voyage, chaque dégustation une émotion à savourer.

L’Aromathérapie par la Truffe Fraîche Une rencontre avec l’authenticité, une thérap ie olfactive. Prestation: -Pot d’accueil avec champagne, Immersion dans une pièce pour inhaler le parfum des truffes et mise en condition pour la dégustation de truffes et de toasts truffés. La séance se poursuivra par une brouillade et une gourmandise truffée accompagnées d’une boisson.

121 chemin de Gounille Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 08 76 21 10 jean-paul_bataille@orange.fr

English :

When the Périgord black truffle awakens the senses and the heart!

An olfactory and gourmet experience where fresh truffles become a source of pure emotions and well-being…There are fragrances that touch us, flavors that transport us, and moments that connect us to the essentials

