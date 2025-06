TRUFFE ET TERROIR – Roullens 28 juin 2025 17:00

Aude

TRUFFE ET TERROIR Roullens Aude

Début : 2025-06-28 17:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Marché aux Truffes d’été et des produits du terroir. Dégustation des vins de l’AOP Malepère et animations.

– de 17h à 20h marché des savoir-faire locaux stands de producteurs locaux, d’artisans du territoire, des vignerons de l’AOC Malepère.

– 18h ouverture du marché aux truffes blanches d’été

– de 21h à 00h: concert pop-rock

– 21h15 diffusion de la finale du Top 14

Restauration sur place, sans réservation.

Roullens 11290 Aude Occitanie +33 6 08 34 30 06 truffeetterroir.roullens@gmail.com

English :

Summer truffle and local produce market. Tasting of Malepère PDO wines and entertainment.

– 5pm to 8pm: local know-how market: stalls from local producers, local craftsmen and AOC Malepère winemakers.

– 6pm: opening of the summer white truffle market

– 9pm to midnight: pop-rock concert

– 9:15pm: broadcast of the Top 14 final

Catering on site, without reservation.

German :

Markt mit Sommertrüffeln und regionalen Produkten. Verkostung der Weine der AOP Malepère und Animationen.

– 17.00 bis 20.00 Uhr: Markt des lokalen Know-hows: Stände lokaler Erzeuger, Handwerker aus der Region, Winzer der AOC Malepère.

– 18 Uhr: Eröffnung des Marktes mit weißen Sommertrüffeln

– 21.00 Uhr bis 00.00 Uhr: Pop-Rock-Konzert

– 21:15 Uhr: Übertragung des Finales der Top 14

Essen und Trinken vor Ort, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Mercato estivo del tartufo e dei prodotti locali. Degustazione di vini DOP Malepère e intrattenimento.

– dalle 17.00 alle 20.00: mercato dei saperi locali: bancarelle di produttori locali, artigiani locali e viticoltori AOC Malepère.

– ore 18.00: apertura del mercato del tartufo bianco estivo

– dalle 21.00 alle 24.00: concerto pop-rock

– ore 21.15: trasmissione della finale di Top 14

Ristorazione in loco, senza prenotazione.

Espanol :

Mercado estival de trufas y productos locales. Degustación de vinos DOP Malepère y animación.

– de 17:00 a 20:00 h: mercado del saber hacer local: puestos de productores locales, artesanos locales y viticultores de la DOC Malepère.

– 18:00 h: apertura del mercado estival de la trufa blanca

– de 21:00 a 24:00 h: concierto de pop-rock

– 21.15 h: retransmisión de la final del Top 14

Catering in situ, no es necesario reservar.

