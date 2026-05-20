Roullens

TRUFFE ET TERROIR

Roullens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Marché aux Truffes d’été et des produits du terroir. Dégustation des vins de l’AOP Malepère et animations.

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Roullens 11290 Aude Occitanie +33 6 51 07 53 81 tomcorbieres@hotmail.fr

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English :

Summer truffle and local produce market. Tasting of Malepère PDO wines and entertainment.

L’événement TRUFFE ET TERROIR Roullens a été mis à jour le 2026-05-20 par