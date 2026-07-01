Informations pratiques

Pezens

TRUFFES D’ÉTÉ & SECRETS DE VIGNES

Pezens Aude

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association Saveurs de truffes, Sentiers de vignes , organise une soirée truffes et vin !

Accueil dès 19h au domaine et balade dans les vignes, suivi d’un apéritif convivial face au coucher du soleil. Venez profiter d’un dîner secret assis au milieu des rangées de vignes.

Au menu

– Des bouchées apéritives à la truffe d’été et d’hiver.

– Viande grillée à la plancha et légumes du jardin

– Fromage truffé, dessert gourmand et une sélection exclusive des vins de la Cave Vendéole.

Réservation obligatoire avec paiement à l’inscription avant le 22 juillet.

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Pezens 11170 Aude Occitanie +33 6 03 68 66 08 truffeetvigne@gmail.com

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English :

The Saveurs de truffes, Sentiers de vignes association is hosting a truffle and wine evening!

Doors open at 7 p.m. at the vineyard, followed by a stroll through the vineyards and a friendly aperitif as the sun sets. Come enjoy a secret dinner seated among the rows of vines.

On the menu:

– Appetizers featuring summer and winter truffles.

– Grilled meat à la plancha and vegetables from the garden

– Truffle cheese, a gourmet dessert, and an exclusive selection of wines from Cave Vendéole.

Reservations are required, with payment due upon registration by July 22.

L’événement TRUFFES D’ÉTÉ & SECRETS DE VIGNES Pezens a été mis à jour le 2026-07-15 par