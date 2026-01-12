Truffes en fête 14ème édition

Domaine d’Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Marché des saveurs, conférence sur la truffe, ateliers culinaires, dédicace, tombola.

20h Dîner Gastronomique, la truffe noire du Périgord déclinée de l’entrée au dessert sur réservation 75€.

Réversion des bénéfices à la Fondation BERGONIE pour soutenir la recherche contre le cancer.

14h 17h Marché des Saveurs avec présentation des meilleurs producteurs locaux.

14h30 Conférence: présentée par Julien Bosselut, ingénieur agronome, spécialiste de la truffe.

15h30 Ateliers culinaires: animés par le Chef Jean-Pierre Nicot de Lanouaille, et Guillaume Resch, Chef de l’Anagramme à Excideuil, suivis de dégustations.

17h Présence exceptionnelle de Pierre Bonte, qui dédicacera son dernier ouvrage: Ces villages qu’on assassine .

17h30 Tombola: tirage des lots offerts par les exposants.

20h Dîner Gastronomique “La Truffe dans tous ses états”, élaboré par le Chef Guillaume Filippi du Domaine d’Essendiéras sur réservation tarif 75€.

Réversion des bénéfices à la Fondation BERGONIE de Bordeaux pour soutenir la lutte et la recherche contre le cancer. .

Domaine d’Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Truffes en fête 14ème édition

2:30 pm 5:30 pm flavors market, olfactory workshop, culinary workshops with tasting 5?

7:30 pm gourmet menu Truffles in all their states by chef Nicolas Rousseau 75? on reservation.

Profits donated to Fondation BERGONIE to support cancer research.

L’événement Truffes en fête 14ème édition Saint-Médard-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-01-09 par Isle-Auvézère