Trun, mémoire des pierres et des rues Trun

De l’Hôtel-Dieu aux halles aujourd’hui disparues, en passant par les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale, l’histoire de Trun se lit dans ses murs et dans ses rues. Au fil de la balade, laissez vos pas résonner sur la Grande Rue, imaginez l’animation des marchés sous les halles médiévales, ressentez l’émotion face aux lieux marqués par les destructions de 1944. Ici, chaque pierre raconte la prospérité, la rébellion et les épreuves d’un bourg qui a su traverser les siècles.

Tout public à partir de 8 ans

3€ par personnes 2€ Réduit Gratuit pour les moins de 18 ans.

Sur réservation obligatoire .

