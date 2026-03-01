Trust #1 W/Daniel Avery @petit cab Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Trust #1 W/Daniel Avery @petit cab

Dimanche 15 mars 2026 de 18h à 23h59. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.84 – 12.84 – 12.84 EUR

Début : 2026-03-15 18:00:00

fin : 2026-03-15 23:59:00

2026-03-15

Soirée Trust

TRUST.

C’est le lien entre vous et nous.

La musique au centre. Point.

300 personnes. Pas une de plus.

Pour être avec les artistes et vivre le moment avec eux. Vraiment.

Le son ? Zéro compromis.

La musique ? Sans concessions.

Des artistes rarement parfois jamais entendus à Marseille.

L’accessibilité ? Un seul prix.

Pour tout le monde. Peu importe le guest.

Et on ne vous dira pas toujours qui seront les guests de REMAIN

Au début oui, puis plus rien. Et c’est OK.

Parce que le lien de confiance entre nous sera établi.

C’est ça, TRUST.

Un pacte, La confiance mutuelle.

Le dimanche. 18h Minuit.

Assez long pour vivre à fond.

Assez tôt pour se sentir bien lundi.

Pas de scène. Personne au-dessus.

Tout le monde au même niveau.

Les artistes jouent le temps qu’ils veulent.

Ils viennent pour donner. Si vous donnez, ils rendront.

Ici, on se respecte. Ça va sans dire. On se fait confiance.

On danse ensemble, on crée des souvenirs ensemble.

On vit ces moments à fond, on s’en rappellera à vie.

Vous. Nous. La musique au centre.

Juste pour ces moments.

C’est TRUST. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

