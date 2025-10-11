TRYM – INTERFERENCE Balma

ATLAS ARTISTS PRÉSENTE : TRYM TRYM REVIENT A INTERFERENCE – NOUVELLE DATE: 11 OCTOBRE 2025Le show de Trym est reprogrammé au samedi 11 octobre 2025.Figure montante de la scène techno française, Trym s’est imposé ces dernières années comme l’un des artistes les plus explosifs de sa génération. Entre puissance rave, mélodies émotionnelles et énergie sans compromis, ses sets électrisent. Son retour à Interference s’annonce comme un véritable événement et une nuit intense ! Achat limité à 8 places par acheteur.

INTERFERENCE 56 RTE DE LAVAUR 31130 Balma 31