Tryptique Festival Impro (FIP) Pontarlier dimanche 22 mars 2026.
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
2026-03-22
Organisé par Le CAHD et Sarbacane.
12 comédien.ne.s vous emmènerons dans 3 histoires entièrement improvisées à partir des impulsions données par le public. Pour tous, dès 8 ans.
Billetterie en ligne. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com
English : Tryptique Festival Impro (FIP)
