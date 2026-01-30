Tryptique Festival Impro (FIP) Pontarlier

Tryptique Festival Impro (FIP)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

2026-03-22

Organisé par Le CAHD et Sarbacane.

12 comédien.ne.s vous emmènerons dans 3 histoires entièrement improvisées à partir des impulsions données par le public. Pour tous, dès 8 ans.

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

English : Tryptique Festival Impro (FIP)

