« Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Hôpital de Buis Buis-les-Baronnies
mercredi 14 octobre 2026 · Hôpital de Buis · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »
Hôpital de Buis 109 Rue du Dr Bernard Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 16:00:00
Date(s) :
2026-10-14
« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »
De la dépression à la création artistique,
Représentation théâtrale, avec une quinzaine d’adhérents des GEM le Soleil et l’Oasis, qui donnent vie à leurs zones d’ombre et les transforment en force.
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Hôpital de Buis 109 Rue du Dr Bernard Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 79 27 loasisdenyons@orange.fr
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English :
%AB Ts?art: A Story of Paradise! %BB
From depression to artistic creation,
A theatrical performance featuring about fifteen members of the GEM groups “Le Soleil” and “L’Oasis,” who bring their inner struggles to life and transform them into strength.
L’événement « Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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