UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Buis-les-Baronnies

« Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Hôpital de Buis Buis-les-Baronnies

mercredi 14 octobre 2026 · Hôpital de Buis · Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Hôpital de Buis
Adresse
109 Rue du Dr Bernard
Ville
26170 Buis-les-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Buis-les-Baronnies

« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »

Hôpital de Buis 109 Rue du Dr Bernard Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :
2026-10-14

« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »

De la dépression à la création artistique,
Représentation théâtrale, avec une quinzaine d’adhérents des GEM le Soleil et l’Oasis, qui donnent vie à leurs zones d’ombre et les transforment en force.
  .

Hôpital de Buis 109 Rue du Dr Bernard Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 79 27  loasisdenyons@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Ts?art: A Story of Paradise! %BB

From depression to artistic creation,
A theatrical performance featuring about fifteen members of the GEM groups “Le Soleil” and “L’Oasis,” who bring their inner struggles to life and transform them into strength.

L’événement « Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)