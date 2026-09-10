« Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Hôpital de Buis Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »

Hôpital de Buis 109 Rue du Dr Bernard Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »



De la dépression à la création artistique,

Représentation théâtrale, avec une quinzaine d’adhérents des GEM le Soleil et l’Oasis, qui donnent vie à leurs zones d’ombre et les transforment en force.

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Hôpital de Buis 109 Rue du Dr Bernard Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 79 27 loasisdenyons@orange.fr

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English :

%AB Ts?art: A Story of Paradise! %BB

From depression to artistic creation,

A theatrical performance featuring about fifteen members of the GEM groups “Le Soleil” and “L’Oasis,” who bring their inner struggles to life and transform them into strength.

L’événement « Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale