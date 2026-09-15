« Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Promenade de la Digue Nyons
lundi 19 octobre 2026 · Promenade de la Digue · Nyons
Informations pratiques
Nyons
« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 15:00:00
fin : 2026-10-19 16:00:00
Date(s) :
2026-10-19
« Ts’art : Une histoire de Paradis ! »
De la dépression à la création artistique,
Représentation théâtrale, avec une quinzaine d’adhérents des GEM le Soleil et l’Oasis, qui donnent vie à leurs zones d’ombre et les transforment en force.
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Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 79 27 loasisdenyons@orange.fr
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English :
%AB Ts?art: A Story of Paradise! %BB
From depression to artistic creation,
A theatrical performance featuring about fifteen members of the GEM groups “Le Soleil” and “L’Oasis,” who bring their inner struggles to life and transform them into strength.
L’événement « Ts’art : Une histoire de Paradis ! » Nyons a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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