TSEW THE KID – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

TSEW THE KID – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne vendredi 12 décembre 2025.

TSEW THE KID Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

TSEW THE KID Nouvel album « à peine manqué » disponible depuis le 04 avril 2025La pop à cœur ouvert.Tsew The Kid s’est imposé avec une fraîcheur hybride sur la nouvelle scène française. D’origine malgache, il a commencé à chanter très jeune dans une chorale gospel avant d’apprendre le piano et la guitare en autodidacte. Révélé avec « Diavolana » (« Rayon de lune »), mixtape certifiée disque d’or, il a su se distinguer avec une recette bien à lui : des textes introspectifs, une voix tout en nuances, un savant mélange entre chanson, pop et influence R&B. Il y injecte aussi des fragments de son héritage malgache entre douceur et mélodie.Son nouvel album, À peine manqué, qui parachève un visage pop assumé est une nouvelle étape dans son évolution artistique, avant un Zénith de Paris déjà annoncé en décembre 2025.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69