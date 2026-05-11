Tsigania Chemin du Cinquau Artiguelouve

Artiguelouve

Tsigania

Chemin du Cinquau Chai Gascogne Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Laasdechoeur présente TSIGANIA avec 60 choristes et un orchestre violon, guitares, percussions, accordéon, saxophone, flûte traversière, contrebasse…

Imaginé, mis en scène et dirigé par Élisabeth SOULAS, ce spectacle se nourrit des musiques tsiganes d’Europe de l’Est et des Balkans, traditionnelles ou non. Il vous emmènera tour à tour en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie …

TSIGANIA est un spectacle complet, coloré, animé, joyeux, émouvant, plein d’énergie positive.

Après le succès des spectacles donnés à l’Espace Balavoine à Bizanos et à l’Espace Jéliote à Oloron, et en partenariat avec le domaine du Cinquau, Laasdechoeur présentera ce spectacle dans le cadre magnifique du Chai Gascogne. La qualité acoustique du lieu, la grande proximité des artistes, offriront aux spectateurs une expérience inédite. .

Chemin du Cinquau Chai Gascogne Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 20 33 62 contact@laasdechoeur.fr

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English : Tsigania

L’événement Tsigania Artiguelouve a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pau