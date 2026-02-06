Tsirihaka Harrivel – Cruel Trop Tard Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Installé de part et d’autre du trajet fulgurant qu’empruntent les flèches à près de 200 kilomètres-heure, le public retient d’abord son souffle comme pour un numéro de lancer de couteaux au cirque. Mais Tsirihaka Harrivel dessine bientôt un autre scénario, plus mélancolique et impressionniste, au fil de tableaux mettant en scène Caroline Ducrest – troisième dan de Kyūdō, le tir à l’arc japonais – et la performeuse Charlotte Le Hir.

Cette forme courte s’inscrit dans la réflexion que mène Tsirihaka Harrivel depuis une chute accidentelle survenue lors d’une représentation du spectacle GRANDE. L’artiste – associé au CENTQUATRE-PARIS – a trouvé dans la pratique des arts martiaux, et singulièrement du Kyūdō, l’endroit d’une nouvelle compréhension du monde, physique et intellectuelle. Cruel Trop Tard est la première forme donnée à une intuition développée lors de sa résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto : si le cirque est un art, c’est un art martial. Cette hypothèse trouvera son aboutissement dans une deuxième création longue TELA MISSILIA ARMA prévue pour 2027.

En un geste poétique, Cruel Trop Tard installe un pas de deux entre une archère et une danseuse. À mesure que la première décoche ses flèches, la peur laisse place à un tableau vivant romanesque et troublant.

Le samedi 04 avril 2026

de 21h00 à 21h35

Le samedi 04 avril 2026

de 17h30 à 18h05

Le vendredi 03 avril 2026

de 19h00 à 19h35

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h00 à 19h35

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h00 à 19h35

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

