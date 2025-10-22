Tssage aux plaquettes Ateliers Métiers d’art Nontron

Tssage aux plaquettes

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-22

ourdissage de la chaîne enfilage de la chaîne sur les plaquettes premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage/ tissage de motifs finalisation d’un porte-clé ou marque-page.

ourdissage de la chaîne enfilage de la chaîne sur les plaquettes premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage/ tissage de motifs finalisation d’un porte-clé ou marque-page. A partir de 8 ans. 2 personnes minimum 8 maximum par atelier. .

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net

English : Tssage aux plaquettes

Introduction to plaquette weaving with Sylvie Lemal. L’atelier des fées tisserandes

warping the warp threading the warp onto the tags first steps in weaving to handle the weaving tools weaving patterns finalizing a key ring or bookmark.

German : Tssage aux plaquettes

Einführung in die Plättchenweberei mit Sylvie Lemal. Die Werkstatt der Weberfeen

schären der Kette Einfädeln der Kette auf die Plättchen erste Schritte beim Weben, um mit den Webwerkzeugen umzugehen Weben von Mustern Fertigstellung eines Schlüsselanhängers oder Lesezeichens.

Italiano :

Introduzione alla tessitura con Sylvie Lemal. Il laboratorio delle fate tessitrici:

orditura dell’ordito infilare l’ordito sui cartellini primi passi nella tessitura per maneggiare gli strumenti di tessitura modelli di tessitura finitura di un portachiavi o di un segnalibro.

Espanol : Tssage aux plaquettes

Iniciación al tejido de placas con Sylvie Lemal. El taller de las hadas tejedoras

urdido de la urdimbre enhebrado de la urdimbre en las chapas primeros pasos en el tejido para manejar las herramientas de tejido patrones de tejido acabado de un llavero o marcapáginas.

