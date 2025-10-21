Tssage baltique Ateliers Métiers d’art Nontron
Tssage baltique
Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Initiation au tissage baltique
ourdissage de la chaîne enfilage de la chaîne sur le peigne premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette tissage de motifs à 7 fils finalisation d’un porte-clé ou marque-page. A partir de 8 ans. 2 personnes minimum 8 maximum par atelier.
Initiation au tissage baltique avec Sylvie Lemal. L’atelier des fées tisserandes
+33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net
English : Tssage baltique
Introduction to Baltic weaving:
warping the warp threading the warp onto the reed first steps in weaving to handle the reed and shuttle weaving 7-thread patterns finishing a keyring or bookmark. Ages 8 and up. 2 people minimum, 8 maximum per workshop.
German : Tssage baltique
Einführung in die baltische Weberei
schären der Kette Einfädeln der Kette in den Kamm erste Schritte in der Weberei, um mit dem Kamm und dem Schiffchen umzugehen Weben von 7-Faden-Mustern Fertigstellung eines Schlüsselanhängers oder Lesezeichens. Ab 8 Jahren. 2 Personen mindestens 8 maximal pro Workshop.
Italiano :
Introduzione alla tessitura baltica
orditura dell’ordito infilatura dell’ordito sulla canna primi passi nella tessitura per maneggiare la canna e la navetta tessitura di motivi a 7 fili rifinitura di un portachiavi o di un segnalibro. A partire dagli 8 anni. Minimo 2 persone, massimo 8 per laboratorio.
Espanol : Tssage baltique
Introducción al tejido báltico
urdir la urdimbre enhebrar la urdimbre en el peine primeros pasos en el tejido para manejar el peine y la lanzadera tejer motivos de 7 hilos acabado de un llavero o marcapáginas. A partir de 8 años. Mínimo 2 personas, máximo 8 por taller.
