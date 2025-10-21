Tssage baltique Ateliers Métiers d’art Nontron

Tssage baltique Ateliers Métiers d’art Nontron mardi 21 octobre 2025.

Tssage baltique

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Initiation au tissage baltique

ourdissage de la chaîne enfilage de la chaîne sur le peigne premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette tissage de motifs à 7 fils finalisation d’un porte-clé ou marque-page. A partir de 8 ans. 2 personnes minimum 8 maximum par atelier.

Initiation au tissage baltique avec Sylvie Lemal. L’atelier des fées tisserandes

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net

English : Tssage baltique

Introduction to Baltic weaving:

warping the warp threading the warp onto the reed first steps in weaving to handle the reed and shuttle weaving 7-thread patterns finishing a keyring or bookmark. Ages 8 and up. 2 people minimum, 8 maximum per workshop.

German : Tssage baltique

Einführung in die baltische Weberei

schären der Kette Einfädeln der Kette in den Kamm erste Schritte in der Weberei, um mit dem Kamm und dem Schiffchen umzugehen Weben von 7-Faden-Mustern Fertigstellung eines Schlüsselanhängers oder Lesezeichens. Ab 8 Jahren. 2 Personen mindestens 8 maximal pro Workshop.

Italiano :

Introduzione alla tessitura baltica

orditura dell’ordito infilatura dell’ordito sulla canna primi passi nella tessitura per maneggiare la canna e la navetta tessitura di motivi a 7 fili rifinitura di un portachiavi o di un segnalibro. A partire dagli 8 anni. Minimo 2 persone, massimo 8 per laboratorio.

Espanol : Tssage baltique

Introducción al tejido báltico

urdir la urdimbre enhebrar la urdimbre en el peine primeros pasos en el tejido para manejar el peine y la lanzadera tejer motivos de 7 hilos acabado de un llavero o marcapáginas. A partir de 8 años. Mínimo 2 personas, máximo 8 por taller.

