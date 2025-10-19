Tsuyoshi Tane : Une archéologie du futur. Derniers jours de cet accrochage exceptionnel. Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Tsuyoshi Tane : Une archéologie du futur. Derniers jours de cet accrochage exceptionnel. Dimanche 19 octobre, 16h00, 17h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Début : 2025-10-19T16:00:00 – 2025-10-19T16:30:00

Fin : 2025-10-19T17:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

Cet accrochage, au sein de la galerie d’architecture moderne et contemporaine, illustre à travers trois musées internationaux, la méthode de l’architecte japonais Tsuyoshi Tane lorsqu’il travaille sur un projet : fouiller la mémoire des lieux à la recherche de ce qui est oublié ou effacé.

L’équipe de la conservation des collections vous accompagne dans la découverte de ces réalisations remarquables et vous fera découvrir comment ce travail interroge radicalement l’impact de l’architecture contemporaine aujourd’hui.

Réservation sur place le jour même.

Durée 30min.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016, Paris

© Daici Ano. Cité de l’architecture et du patrimoine, 2024