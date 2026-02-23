Tsy Ferana ‘Erick Manana, Natsiva Ravinala Maloca Marseille 3e Arrondissement

Tsy Ferana ‘Erick Manana, Natsiva Ravinala

Samedi 7 mars 2026 de 19h30 à 23h. Maloca 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – EUR

Concert exceptionnel d’Erick Manana, figure emblématique du style musical ba gasy, reconnu pour son engagement à préserver et promouvoir les musiques traditionnelles malagasy. Première partie assurée par Natsiva Ravinala.

Le Maloca accueille un concert exceptionnel d’Erick Manana, une figure emblématique du style musical ba gasy , reconnu pour son engagement à préserver et promouvoir les musiques traditionnelles malagasy. Il nous fera voyager des hauts plateaux de l’Imerina vers d’autres univers comme le beko de la côte sud, les musiques betsileo, les incantations modales du jijy du nord ou encore le salegy.







En première partie, Natsiva nous fera découvrir son univers musical ancré dans les traditions du sud de Madagascar, notamment les rythmes tsapiky et beko, enrichis par des influences classiques et jazz. Diplômé en sciences de l’éducation à l’Université Paris Nanterre, il a consacré son mémoire au thème de la sensibilisation à l’environnement par la musique. Cette réflexion se prolonge aujourd’hui dans sa démarche artistique faire de la musique un outil de transmission, de dialogue et de prise de conscience.







Réservation fortement recommandée (jauge limitée). .

Maloca 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 61 09 74 archipels.marseille@gmail.com

English :

Exceptional concert by Erick Manana, emblematic figure of the ba gasy musical style, renowned for his commitment to preserving and promoting traditional Malagasy music. Opening act: Natsiva Ravinala.

L’événement Tsy Ferana ‘Erick Manana, Natsiva Ravinala Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille