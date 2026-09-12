TTIKINEMA Toki Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

TTIKINEMA

Toki Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:30:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Ttikinema spécial Halloween !

Que diriez-vous de partager un moment agréable en famille, loin es soucis du quotidien ? Accordez-vous ce moment privilégié où vous pourrez prendre le temps, ensemble, petits et grands, de vous retrouver autour d’un bon film !

Le Cube • Projection de films

Public familial à partir de 5ans ; 1h30

Toutes les animations sont gratuites, et nécessitent une inscription au préalable auprès de Toki-Toki .

Toki Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

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English : TTIKINEMA

L’événement TTIKINEMA Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart