TTIKINEMA Toki Toki Bidart
samedi 31 octobre 2026 · Toki Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
TTIKINEMA
Toki Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Ttikinema spécial Halloween !
Que diriez-vous de partager un moment agréable en famille, loin es soucis du quotidien ? Accordez-vous ce moment privilégié où vous pourrez prendre le temps, ensemble, petits et grands, de vous retrouver autour d’un bon film !
Le Cube • Projection de films
Public familial à partir de 5ans ; 1h30
Toutes les animations sont gratuites, et nécessitent une inscription au préalable auprès de Toki-Toki .
Toki Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : TTIKINEMA
L’événement TTIKINEMA Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart
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