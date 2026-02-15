TTT FESTIVAL Montpellier

TTT FESTIVAL

59 Rue de l'Industrie Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-14

2026-03-13

Cette année, le TTT Festival explore les cultures Sound System à travers une programmation locale oscillant entre Drum & Bass, Dub et Techno les 13 et 14 Mars 2026

Sur deux jours, l’événement propose une expérience sensorielle brute et immersive, portée par des artistes et collectifs issus des scènes alternatives locales et européennes.

Musique, VJing, structures scénographiques et expositions dialoguent pour donner naissance à un espace immersif, à la frontière du sound system et du numérique.

PROGRAMMATION

Reggaescape ft Dawchy — Dub Sound system

War — Drum & Bass

NowayProject (Dubstep-Drum n Bass)

Eyeland Collective (Structure)

Midddi Collectif (Vjing)

Nolya (Techno)

Programmation 100% locale .

34000 Hérault Occitanie +33 7 86 95 72 37

English :

This year, the TTT Festival explores Sound System cultures through a local program of Drum & Bass, Dub and Techno on March 13 and 14, 2026

