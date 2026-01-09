Tu connais la chanson ? Salle de spectacle l’Ekla. Le Teich
Tu connais la chanson ?
Salle de spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Venez jouer à retrouver l’auteur d’une chanson en partant des paroles.
Venez partager et dialoguer avec le chanteur qui est sur scène. Et si on apprenait en écoutant ? Si on mêlait la chanson et le jeu ?
Tout public dès 10 ans. .
Salle de spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
