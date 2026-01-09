Tu connais la chanson ? Salle de spectacle l’Ekla. Le Teich

Tu connais la chanson ?

Salle de spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Venez jouer à retrouver l’auteur d’une chanson en partant des paroles.

Venez partager et dialoguer avec le chanteur qui est sur scène. Et si on apprenait en écoutant ? Si on mêlait la chanson et le jeu ?

Tout public dès 10 ans. .

Salle de spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tu connais la chanson ? Le Teich a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Le Teich