TU CONNAIS LA CHANSON / Louis Caratini Le Volume Vern-sur-Seiche
vendredi 11 décembre 2026 · Le Volume · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
TU CONNAIS LA CHANSON / Louis Caratini Le Volume Vern-sur-Seiche Vendredi 11 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée payante (de 3,5 à 12€) / Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h20
Spectacle musical
Dans le cadre d’une tournée Bretagne en scène(s).
Et si on jouait à » Qui a écrit cette chanson » ?
A faire des ponts entre les générations, à ouvrir grand nos oreilles à Barbara comme à Damso, à sauter de style en style, faire valser notre éducation, à swinguer du Boris Vian et hurler du Larusso ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-11T22:00:00.000+01:00
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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36
Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
02 99 62 96 36
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