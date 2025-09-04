TU DEVRAIS EN PARLER Place du Marché aux Cochons Toulouse

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-16

On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Pourquoi elle ou lui ? Qu’est-ce-qui nous anime, nous rapproche, nous donne envie de tout déballer à cet autre ? Enfin, tout déballer… vraiment ?

“Tu devrais en parler…” c’est l’histoire d’une amitié originale qui se tricote avec les fils de vie de chacun. Un entremêlement de choix aux répercussions souvent plus fortes que prévues.

La compagnie Synapse nous sollicite pour bâtir cette amitié unique et improvisée !

Et si vous partagiez cette expérience avec vos amis ?

Vous devriez en parler…

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 13 72 81 contact@compagnie-synapse.com

English :

You can’t choose your family, but you can choose your friends. Why her or him? What drives us, what brings us together, what makes us want to spill our guts to that other person? I mean, really?

German :

Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber man kann sich seine Freunde aussuchen. Warum sie oder er? Was treibt uns an, was bringt uns einander näher, was bringt uns dazu, dem anderen alles zu erzählen? Wirklich?

Italiano :

Non si può scegliere la propria famiglia, ma si possono scegliere gli amici. Perché proprio lui o lei? Cosa ci spinge, cosa ci unisce, cosa ci fa venire voglia di spifferare tutto a quell’altra persona? Voglio dire, vuotare il sacco? Davvero?

Espanol :

No puedes elegir a tu familia, pero sí a tus amigos. ¿Por qué él o ella? ¿Qué nos mueve, qué nos une, qué nos hace querer desahogarnos con esa otra persona? Quiero decir, ¿divulgar nuestras entrañas? ¿En serio?

