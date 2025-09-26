TU ES LÀ Saint-Alban-sur-Limagnole

Dans l’espace public au coucher du soleil, un grand trépied tient une lumière. En dessous, 100 personnes s’installent. Elles écoutent deux femmes. Les femmes parlent en français, en espagnol et en japonais. Leurs mots se croisent.

Elles te regardent. Elles te racontent une histoire, chacune dans sa langue.

Elles te regardent. Elles te racontent une histoire, chacune dans sa langue. Et te raconter cette histoire, c’est juste un prétexte. Parce que ce qui est important, ça n’est pas l’histoire.

Mais toi, elles. Ensemble. Là. Les autres avec. Comme auprès du feu.

Se rassembler, se donner de l’importance les uns, les unes les autres.

Exister au même endroit, au même moment.

Et puis chercher ce qui est important pour chacune d’entre nous…

Tu es là est une création franco-chileno-japonaise. Toujours une interprète qui parle la langue locale, et une qui parle une autre langue.

Avant le spectacle Sara Harakat vous invite à une performance culinaire à ciel ouvert à partir de 19h30 !

Spectacle co-accueilli à Saint-Alban-sur-Limagnole par Scènes Croisées avec Derrière le Hublot, Le Ciné-Théâtre de Saint-Chely-d’Apcher, la mairie de Saint-Alban-sur-Limagnole et l’EPCI Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac .

6 route du refuge avenue de Saugues Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

In a public space at sunset, a large tripod holds a light. Underneath, 100 people take their seats. They listen to two women. The women speak in French, Spanish and Japanese. Their words intersect.

They look at you. They tell you a story, each in her own language.

German :

Im öffentlichen Raum bei Sonnenuntergang hält ein großes Stativ ein Licht. Darunter sitzen 100 Personen. Sie hören zwei Frauen zu. Die Frauen sprechen auf Französisch, Spanisch und Japanisch. Ihre Worte kreuzen sich.

Sie schauen dich an. Sie erzählen dir eine Geschichte, jede in ihrer Sprache.

Italiano :

In uno spazio pubblico al tramonto, un grande treppiede sostiene una luce. Sotto, 100 persone prendono posto. Ascoltano due donne. Le donne parlano in francese, spagnolo e giapponese. Le loro parole si incrociano.

Vi guardano. Raccontano una storia, ognuna nella propria lingua.

Espanol :

En un espacio público al atardecer, un gran trípode sostiene una luz. Debajo, 100 personas toman asiento. Escuchan a dos mujeres. Las mujeres hablan en francés, español y japonés. Sus palabras se cruzan.

Te miran. Te cuentan una historia, cada una en su idioma.

